Stasera in tv, oggi giovedì 13 gennaio su Italia 1 «Harry Potter e la camera dei segreti»: curiosità e trama del film sul maghetto, interpretato da Daniel Radcliffe

Stasera in tv, giovedì 13 gennaio, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Harry Potter e la camera dei segreti» del 2002. E' il secondo capitolo della celebre saga sul mago più famoso del mondo, interpretato da Daniel Radcliffe.

Trama

Durante le vacanze estive, al numero 4 di Privet Drive, l'elfo domestico Dobby, costretto a servire la famiglia Malfoy, avverte Harry Potter di non tornare a Hogwarts perché qualcuno ha messo in atto un complotto che potrebbe costargli la vita. A causa dei guai che Dobby combina in casa Dursley, zio Vernon vieta ad Harry di tornare a scuola e lo chiude a chiave in camera con le sbarre alla finestra, ma in suo soccorso intervengono Ron e i gemelli Weasley che liberano l'amico e lo portano via con un'auto volante. Però, alla stazione di King's Cross, Harry e Ron non riescono a prendere l'Espresso per Hogwarts: così i due amici raggiungono la scuola con l'auto volante del padre di Ron, ma vengono avvistati da alcuni Babbani, e per questo rischiano l'espulsione.

Curiosità

A Daniel Radcliffe, inizialmente, fu offerto un compenso di 181,5 mila dollari per il secondo film, ma il suo agente, prevedendo il successo della saga e del secondo capitolo, riuscì a negoziare con la casa di produzione, portando la cifra a 3 milioni di dollari.