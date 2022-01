Back to School, Flavia Vento rimandata: le gaffe dell'esame fanno il giro del web e una prof. va su tutte le furie

Dopo il grandissimo successo della prima puntata è tornato ieri Back to School con altri 5 ripetenti. Benedetta Mazza, Jonathan Kashanian, Random, Scintilla e Flavia Vento, a cui si aggiunge Nicola Ventola, che era stato rimandato dalla commissione la settimana precedente si sono messi in gioco e sotto la guida di 12 maestri (tra i 7 e gli 11 anni) si sono preparati per rifare l'esame di quinta elementare. E per alcuni l'impegno è stato al pari di un'impresa.

La prima a non deludere l'aspettativa dei telespettatori è stata Flavia Vento. La sua "docente" è molto esigente e la riprende in tutte le lezioni. Nonostante la differenza d'età e i sorrisini che la Vento le lancia durante le lezioni la piccola non cede e mette all'angolo più volte la showgirl. La materia dolente è per Flavia sicuramente matematica. «Non la voglio neanche sentire nominare», mette, anzi prova a mettere, le mani avanti al Campus la Vento: «A scuola io dormivo e la maestra non mi svegliava mai». E nonostante gli sforzi della sua insegnante per farle capire le unità di misura le gaffe della showgirl fanno impazzire il pubblico. Se l'ettogrammo è una parola a lei sconosciuta, magicamente tramutata in "ettogramma", tutto si fa più semplice quando i bambini la riportano alla quotidianità dei fatti, citandole il famoso etto di prosciutto. D'altronde la modella non finisce mai di stupire, quando ammette che la sua maestra delle elementari si chiamava Tontoli.

L'esame di Flavia Vento davanti alla Commissione è uno "spettacolo". E il popolo di twitter impazzisce. «Forse Flavia vento ha studiato con Tom Cruise» e ancora, «è sempre una garanzia» e trashtvstellare posta anche una foto con Luca Laurentis e Paolo Bonoli ad Avanti un Altro, con volto perplesso scrivendo: «I bambini quando guardano Flavia Vento».

La battuta non gradita alla prof.

Sapendo delle sue lacune Flavia Vento anche con la Commissione prova a buttare tutto sulla simpatia. Ma i docenti non ci cascano e la prof. Bertucci non sta al gioco di essere chiamata «Bertuccia» e le chiede come si permette a rivolgerle tale insulto. L'esame di matematica, non si sa come, va tutto sommato abbastanza bene. Nonostante, la non chiara visione sulle unità di grandezza, «Il multiplo di un grammo? Due grammi!», la showgirl riesce a risolvere un problema. Ma poi si passa a scienze, e anche anatonomia non sembra essere nelle corde della showgirl: «Le ossa lunghe? Le gambe».

E prova anche a uscire dall'empasse dicendo che alla "compagna Benedezza Mazza, erano state fatte domande più semplici, la risposta però arriva diretta dal conduttore Nicola Savino: «Ti ci metteri a te a mettere gli organi all'interno del corpo umano come ha fatto lei». Però in cutura generale se la cava, Flavia Vento sa cos'è il plancton, che in Brasile si parla il portoghese e che in Giappone si beve il sakè. Peccato comunque sia stata rimandata.