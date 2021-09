Stasera in tv, domenica 5 settembre su Italia 1 «Matrimonio a Parigi»: si ride con Massimo Boldi e Biagio Izzo

Domenica 5 Settembre 2021, 01:47

Stasera in tv, domenica 5 settembre, andrà in onda su Italia 1 alle 21:20 il film «Matrimonio a Parigi» del 2011. Quinto lungometraggio diretto dal regista italiano Claudio Risi. Tra i protagonisti Anna Maria Barbera, Massimo Boldi e Biagio Izzo. La pellicola, ambientata a Parigi, è uscita nelle sale cinematografiche il 21 ottobre 2011.

La trama

Classico cinepanettone all'italiana. Un industriale lombardo, Lorenzo Manzoni, interpretato da Massimo Boldi, abituato, a causa della moglie, ad evadere il fisco, durante una vacanza in Francia per far visita al figlio Mirko, interpretato da Emanuele Bosi, s'imbatte in Gennaro, interpretato da Biagio Izzo. Quest'ultimo è un finanziere napoletano molto ligio al rispetto della legge. Nello stesso albergo, la casualità vuole che Mirko s'innamori di Natalina, interpretata da Diana Del Bufalo, la figlia di Gennaro. Il signor Manzoni, così, si trova a dover scegliere tra la felicità del figlio e i suoi soldi.

Curiosità

Tra gli interpreti presenti nella pellicola anche l'attore hard Rocco Siffredi, in un cameo.

