GF Vip, alta tensione tra Bruganelli e Volpe: ecco il motivo dei dissapori tra le due opinioniste

Giovedì 2 Settembre 2021

Il GF Vip è ormai ai nastri di partenza ma c'è ancora qualche incognita sui concorrenti, mentre è dato ormai per certo il risentimento tra le opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Dopo Dagospia, arriva ora anche l'indiscrezione di Davide Maggio: tra le due opinioniste sarebbe nata una grande antipatia. Dagopia fu il primo a far alzare i rumors sui possibili dissapori tra le due opinioniste della prossima edizione del Grande Fratello Vip, il portale di Davide Maggio ora attraverso instagram conferma e anzi racconta di un ulteriore retroscena questa volta avvenuto durante il servizio fotografico per presentare ufficialmente la nuova edizione.

Bruganelli-Volpe, un'antipatia immediata

E se l'amicizia tra due persone nasce nell'immediato, lo stesso si può dire per l'antipatia. Così è stato tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli un colpo di fulmine di un'antipatia immediata, anche se per ora assolutamente non confermata dalla dirette interessate. Stando a quanto fa sapere il gossiparo televisivo la moglie di Paolo Bonolis e l'ex gieffina avrebbero avuto difficoltà anche nello scattare delle semplici foto per il servizio fotografico per il lancio dell'edizione del Gf Vip. «Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa». Questo riporta il portale di Maggio, sarà vero? Per scoprilo non ci resta che attendere la prima puntata della sesta edizione e studiare gli animi e le interazioni con cui le due opinioniste interagiranno tra di loro. I

l Gf Vip 6 tornerà in onda a partire da lunedì 13 settembre 2021. Al timone, per la terza volta consecutiva, Alfonso Signorini. Al momento sono solo due i nomi ufficiali che prenderanno parte al cast: la cantante lirica Katia Ricciarelli e l'ex tronista di Uomini e Donne e grande amica di Fabrizio Corona, Sophie Codegoni.

