Stasera in tv, sabato 4 settembre su Canale 5 «L'ora legale»: curiosità e trama del film con Ficarra e Picone

Stasera in tv, sabato 4 settembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «L'ora legale» del 2017. Quinto lungometraggio diretto dagli attori e registi italiani Ficarra e Picone. Tra i protagonisti oltre al duo comico, Vincenzo Amato e Tony Sperandeo.

La trama

Nel paesino siciliano di Pietrammare è arrivato il momento di eleggere il nuovo sindaco. Da anni alla guida della cittadina c'è Gaetano Patanè, interpretato da Tony Sperandeo, primo cittadino maneggione disposto a tutto pur di ottenere consenso. A lui si oppone Pierpaolo Natoli, interpretato da Vincenzo Amato, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta per offrire alla figlia, da poco maggiorenne, la possibilità di un'alternativa al suo primo voto.

Tra i sostenitori del 'nuovo arrivato' c'è il candido Valentino, del duo comico, giovane di onesti principi, legato a Natoli da un vincolo di parentela. Mentre l'astuto Salvo, interpretato da Valentino Picone, offre i suoi servizi allo storico sindaco, dato vincente in tutti i sondaggi. Al di là della rivalità, sia Salvo che Valentino mirano a ottenere un 'favore' che potrebbe far svoltare le loro vite: ottenere il permesso di annettere un gazebo al chiosco di bibite in piazza.

Curiosità

La pellicola è stata distribuita nelle sale cinematografiche italiane a partire dal 19 gennaio 2017. Nei primi due giorni di programmazione la pellicola ha incassato 3 milioni e 253mila euro. L'incasso totale è stato di 10 miloni e 378.706 euro risultando così il film italiano più visto della stagione.

