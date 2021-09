Stasera in tv, oggi giovedì 30 settembre su Rai 2 «Con Air»: curiosità e trama del film con Nicolas Cage

Giovedì 30 Settembre 2021, 15:03

Stasera in tv, giovedì 30 settembre, andrà in onda su Rai 2 alle 21:20 il film «Con Air» del 1997. Primo lungometraggio diretto dal regista inglese Simon West. Tra i protagonisti John Cusack, Nicolas Cage e John Malkovich

La trama

Un gruppo di detenuti deve essere trasferito in un carcere di massima sicurezza. Sullo stesso volo ci sale anche Cameron Poe, ex ranger, interpretato da Nicolas Cage, appena uscito di prigione dopo aver scontato 8 anni per omicidio preterintenzionale. Cameron vuole solo tornare alla sua vita, da sua moglie e dalla figlia, mai conosciuta, che proprio quel giorno compie 8 anni. Ma ci si mette di mezzo Cyrus Grissom. Il folle criminale scatena una rivolta e, insieme ai suoi “soci”, prende il controllo dell'aereo.

Curiosità

Prodotto con un budget di 75 milioni di dollari, il film debuttò al primo posto del botteghino nordamericano con un incasso di oltre 24 milioni nel suo primo weekend di programmazione. Divenne un successo finanziario, incassando 101 milioni 117.573 nei soli Stati Uniti e 122 milioni 894.661 all'estero, per un totale di 224 milioni 12.234 in tutto il mondo.

