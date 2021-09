Stasera in tv, oggi giovedì 30 settembre su La 5 «Due settimane per innamorarsi»: curiosità e trama del film con Hugh Grant

Giovedì 30 Settembre 2021, 15:03

Stasera in tv, giovedì 30 settembre, andrà in onda su La 5 alle 21:10 il film «Due settimane per innamorarsi» del 2002. Primo lungometraggio diretto dal regista statunitense Marc Lawrence. Tra i protagonisti Sandra Bullock, Hugh Grant e Alicia Witt.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

La trama

Lucy Kelson, interpretata da Sandra Bullock, è un brillante avvocato di New York, ma il suo ricco capo, George Wade, interpretato da Hugh Grant, la tratta come fosse la sua balia. Esasperata dall'ennesimo incarico di tintoria, Lucy decide di dare le dimissioni. Per George è il panico.

Curiosità

Il film nel weekend di debutto si è posizionato al seconddo posto con 14 milioni 328.494 dollari di incassi, dietro a «Il Signore degli Anelli - Le due torri». Ha guadagnato negli States un lordo di 93 milioni e 354.851 dollari e complessivamente quasi 200 milioni di dollari. La pellicola ha raggiunto una nomination per i "Teen Choice Award" come miglior attrice in un film commedia per l'interpretazione di Sandra Bullock.

Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia un tronista. Le anticipazioni: «Ha tramato alle spalle della redazione»