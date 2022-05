Stasera in tv, oggi 30 maggio su Rai2 il thriller italiano «Letto n.6» con Carolina Crescentini

Stasera in tv, oggi lunedì 30 maggio alle 21,18 su Rai 4 va in onda il film «Letto n.6» Thriller italiano del 2019. Regia di Milena Cocozza. Cast: Carolina Crescentini, Andrea Lattanzi, Pier Giorgio Bellocchio, Roberto Citran, Riccardo Bortoluzzi

La trama

Bianca e' una giovane donna medico che viene assunta da un ospedale pediatrico gestito da religiosi per coprire i turni di notte in reparto. Si ritrova cosi' immersa in un ambiente che dietro la sua apparente immagine rassicurante nasconde un terrificante segreto legato al suo passato di ospedale psichiatrico. Il fantasma di un bambino si aggira infatti tra i corridoi tormentandola. L'unico a crederle e ad aiutarla sara' il giovane portantino Francesco.

Curiosità

La regista ha rivelato: «Abbiamo girato il film all'ospedale Forlanini nella struttura in disuso in un corridoio e una stanza. Poi abbiamo scoperto che quella era stata l'ala riservata al manicomio».