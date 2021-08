Stasera in tv, venerdì 27 agosto su Rai 1 «Fratelli unici»: curiosità e trama del film con Raoul Bova

Venerdì 27 Agosto 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 15:19

Stasera in tv, venerdì 27 agosto, andrà in onda su Rai 1 alle 21:25 il film «Fratelli unici» del 2014. Quarto lungometraggio diretto dal regista italiano Alessio Maria Federici. Tra i protagonisti Luca Argentero, Raoul Bova e Miriam Leone.

La trama

Pietro e Francesco, interpretati da Raoul Bova e Luca Argentero, sono fratelli, ma entrambi vorrebbero essere figli unici. Quando, a causa di un incidente, Pietro perde la memoria e torna ad essere come un bambino, l'unico che può occuparsi di lui è proprio il fratello, visto che l'ex moglie dello smemorato, tra l'altro in procinto di risposarsi, non ne vuol sapere di occuparsene. La convivenza mette a dura prova Francesco, eterno ragazzino, uomo affamato che nella sua vita non ha mai amato e che adesso che deve “rieducare” suo fratello si ritrova costretto a interpretare il ruolo di un adulto. Ma un bel giorno Pietro si imbatte in una ragazza e sarà amore a prima vista.

Curiosità

Dopo «Lezioni di Cioccolato 2» e «Stai lontana da me» Alessio Maria Federici dirige una nuova commedia romantica con protagonisti Roul Bova, nel cast di altre tre pellicole nel 2014 e Luca Argentero, che prosegue il suo percorso positivo dopo i recenti «Un boss in salotto» e «Cha cha Cha», già diretto da Federici in «Lezioni di cioccolato 2». Nel cast anche Carolina Crescentini.

Il trailer del film è uscito il 10 settembre 2014 su YouTube. L'uscita nelle sale è avvenuta il 2 ottobre. Il film ha incassato nel primo week-end 853mila euro e complessivamente € 2 milioni e 158mila euro.