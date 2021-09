Stasera in tv, giovedì 23 settembre su Italia 1 «Codice d'emergenza»: curiosità e trama del film con Ving Rhames

Giovedì 23 Settembre 2021, 15:14

Stasera in tv, giovedì 23 settembre, andrà in onda su Italia 1 alle 23:57 il film «Codice d'emergenza» del 2015. Secondo lungometraggio diretto dal regista americano Amariah Olson. Tra i protagonisti Mischa Barton, Ving Rhames e Luke Goss.

La trama

Pamela Miller è una donna sposata che vive separata dal marito Jeremy Miller, che è un ufficiale di polizia cittadina. Pam lavora come operatore di call center per le emergenze 911. Insieme hanno una figlia Cassie, la cui custodia è per il momento con Pam, fino a quando non saranno ufficialmente divorziati. Un giorno, un famigerato criminale Richard, interpretato da Ving Rhames, rapisce Cassie e chiama il 911 solo per connettersi con Pam, che vuole mandare il suo ex marito, Jeremy il poliziotto in determinati luoghi, dove può essere ucciso. Richard non permette a Pam di riagganciare la chiamata e rispondere ad altre chiamate di emergenza in arrivo, portando a un conflitto fisico con un collega d'ufficio. Jeremy e il suo partner sono in grado di capire che qualcuno sta giocando con loro, dopo aver incontrato una serie di contrattempi e incidenti, e anche aver ricevuto un messaggio di testo da Pam, che indica che Cassie è stata rapita. Alla fine, Jeremy è in grado di salvare Cassie ed eliminare Richard.

Curiosità

La musica della pellicola è stata composta da George Kallis. Il film invece è uscito il 13 agosto 2015 in Kuwait mentre il 3 novembre 2015 negli Stati Uniti e in Europa.

