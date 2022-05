Stasera in tv, oggi 20 maggio «Chiedi chi era Giovanni Falcone», il documentario per i 30 anni dalla strage di Capaci

Stasera in tv, oggi venerdi 20 maggio alle 21,10 su Rai 3 va in onda il documentario «Chiedi chi era Giovanni Falcone».

Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai Documentari in coproduzione con Indigo Stories ha realizzato questo ritratto di Giovanni Falcone, nella forma del racconto di un uomo normale e, al tempo stesso, speciale. Nel documentario si evidenzia il lato meno conosciuto del giudice palermitano: il suo lato privato, quello non iconico, quello non cristallizzato dai media, ovvero il suo lato umano. Un ritratto inedito e privato di Falcone che prende corpo e si compone attraverso le parole di chi ha vissuto ed è cresciuto con lui. Un racconto senza mediazioni, emozionante, cinematografico, ricco di immagini inedite.

