Commemorazione Falcone e Borsellino, Mattarella arrivato in aula bunker Ucciardone

(Adnkronos) - Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, è arrivato all’Aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo, per partecipare alla commemorazione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e degli agenti della scorta nel 30esimo anno della loro uccisione per mano mafiosa. L’iniziativa conclude la prima Conferenza internazionale dei Procuratori generali, in corso ieri e oggi a cui partecipano oltre 46 delegazioni: quelle dei Paesi del Consiglio d’Europa (tra cui anche l’Ucraina), dei Paesi osservatori del Consiglio d’Europa (USA, Santa Sede, Canada) e dei Paesi del Mediterraneo (Algeria, Libia, Marocco e Tunisia). Ad accogliere il presidente della Repubblica il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, il vice presidente della Regione, Gaetano Armao, il sindaco Leoluca Orlando e il prefetto Giuseppe Forlani.