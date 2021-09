Stasera in tv, sabato 18 settembre su Rai 1 «The Walk»: curiosità e trama del film con Joseph Gordon-Levitt

Sabato 18 Settembre 2021, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 10:18

Stasera in tv, sabato 18 settembre, andrà in onda su Rai 1 alle 22:30 il film «The Walk» del 2015. Diciassettesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Robert Zemeckis. Tra i protagonisti Charlotte Le Bon, Joseph Gordon-Levitt e Ben Kingsley.

La trama

Finora sono dodici gli astronauti che hanno camminato sulla Luna, ma solo una persona, Philippe Petit, ha passeggiato sul vuoto immenso in equilibrio su un filo d'acciaio tra le Torri Gemelle del World Trade Center di New York. Questa è la storia dell'impresa compiuta il 7 agosto del 1974, dall'artista francese, funambolo, mimo e giocoliere, della realizzazione del suo sogno, di un'impresa passata alla storia. Guidato dal suo mentore, Papa Rudy, interpretato da Ben Kingsley, e aiutato da un gruppo internazionale di outsider, Philippe ha superato ostacoli fisici, paura, tradimenti e i divieti delle forze dell'ordine.

Curiosità

Il 23 gennaio 2014 vengono annunciati l'avvio del progetto e il nome del regista, Robert Zemeckis, che oltre a dirigere, co-scriverà il film. Il titolo di lavorazione del progetto era inizialmente «To Reach the Clouds», e successivamente «To Walk the Clouds». Le riprese del film si sono svolte a Montréal, in Canada. Sono iniziate il 26 maggio 2014 e sono terminate il 6 agosto.

