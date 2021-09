X Factor, gli studi diventano “Sunny” con Fettuccine: e la hit fa ballare i giudici

Giovedì 16 Settembre 2021, 23:50 - Ultimo aggiornamento: 23:51

Federico "Fettuccine" porta un'atmosfera Sunny negli studi di Cinecittà dove staresa sono inziate le audizioni della quindicesima edizione di X Factor. Un look che non passa inosservato per il cantante milanese di 24 anni che propone il suo trap inedito. «Te entra da tutte le parti e non puoi fare niente» divertito Ludovico Tersigni segue da dietro le quinte l'esibizione di Federico. «Mai una gioia, io oggi me la vivo sunny». Un'esibizione traballante che però conquista i giudici.

La vera domanda è: voi siete sunny 🌞 o cloudy ☁️? #XF2021 pic.twitter.com/MPmmksIndH — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 16, 2021

X Factor, l'audizione di Fettuccine

«Hai cantato malissimo ma ce l'ho qua, in testa e mi hai fatto essere Sunny», Emma continua a ballare mentre esprime il suo giudizio. Il più entusiasta è sicuramente Mika che esprime il suo apprezzamento e prova anche a difendere il cantante che con il suo carattere esuberante ha rischiato di discutere con Manuelito e Manuel Agnelli. «Quello che hai scritto è super orecchiabile», ma sottolinea ridendo Mika «la musica è una mexxa» e lo conferma anche Manuelito: «La base è inesistente», ci rimane male "Fettuccine" e prova a replicare «Non è vero....», Mika lo ferma e gli consiglia di stare zitto sorridendo.

La lite (scampata) con i giudici

A quel punto Manuelito tira un grande sospiro e termina «ma dico sì perchè mi hai fatto sorridere». Manca solo manuel agnelli a questo punto per avere i 4 sì, ma non c'è niente da fare. «A me della base non interessa. ho cercato qualcosa in te... ma non l'ho trovato». Federico non ci sta e risponde subito ma Mika lo interrompe, «vai via hai 3 sì, lascia tutto così». Fettuccine prova a stare in silenzio, ma non riesce, stavolta però aggiusta il tiro (almeno ci prova: «Grazie a tutti, manuel mi dispiace che non apprezzi questo genere». E se ne va «Spero tutti abbiate una giornata Sunny».

