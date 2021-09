Stasera in tv, mercoledì 15 settembre su Canale 5 «Famiglia all'improvviso»: curiosità e trama del film con Omar Sy

Mercoledì 15 Settembre 2021, 14:27

Stasera in tv, mercoledì 15 settembre, andrà in onda su Canale 5 alle 21:21 il film «Famiglia all'improvviso» del 2016. Secondo lungometraggio diretto dal regista francese Hugo Gelin. Tra i protagonisti Gloria Colston, Omar Sy e Clémence Poésy.

Uomini e Donne, Gemma lascia il programma? Parteciperà a un reality: ecco quale

APPROFONDIMENTI TV Mara Venier, addio a Domenica in TV Stasera in tv su Rai3: anticipazioni sul caso di Oleysa X FACTOR X Factor, Tersigni: «Non solo Skam, vorrei essere un... TELEVISIONE Gf, Tommaso Eletti entra per riscattarsi, ma ci ricasca TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto

La trama

Samuel, interpretato da Omar Sy, vive a Marsiglia, è un giovane uomo carismatico e affascinante, senza troppe responsabilità e senza alcun legame. Un bel giorno bussa alla sua porta una ex fiamma e gli mette tra le braccia una bambina di tre mesi. È sua figlia. È Gloria, interpretata da Gloria Colston. Inizialmente sbigottito e incapace di occuparsi della piccola, Samuel cerca disperatamente di rintracciare la madre per restituirgliela, si trasferisce a Londra, ma, nel mentre, impara a fare il padre giorno dopo giorno, finendo per dedicarsi completamente a lei. Otto anni più tardi fra lui e la bambina c'è un legame fortissimo, insieme hanno raggiunto un equilibrio. Proprio allora una sorpresa del tutto imprevista cambia per sempre la loro vita.

Curiosità

Un 'feel-good movie' impreziosito da una vena drammatica diretto da Hugo Gelin. Il film è ispirato alla commedia drammatica messicana del 2012. Le riprese per il film sono iniziate il 21 settembre 2015 nel sud della Francia, prima di spostarsi a Londra. Sulla piattaforma-aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes, il film ha un indice di gradimento del 38%.

Raffaella Fico scomparsa al Gf vip, cosa è successo durante il gioco del nascondino: «Se la sono persa»