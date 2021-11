Stasera in tv, oggi venerdì 12 novembre su Rai 3 «Tunnel della libertà»: documentario a 60 anni dalla costruzione del muro di Berlino

Stasera in tv, venerdì 12 novembre, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Tunnel della libertà» del 1999. Quarto documentario diretto dal regista tedesco Marcus Vetter. Al centro dell'opera la ricostruzione della storia di Luigi Spina e Domenico Sesta, che, nella Berlino del primo dopoguerra, organizzarono la costruzione del primo tunnel sotto il muro.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Perfetti sconosciuti, il film più richiesto LA GARA X Factor 2021, la gara si fa incandescente TV Mika: «Mi hanno spezzato il cuore» I COMICI Lol 2, il cast: da Virginia Raffaele a Maccio Capatonda

Sanremo 2022, indiscrezione: «Fiorello non ci sarà». Il silenzio social di Rosario

La trama

A 60 anni di distanza dalla costruzione del muro di Berlino, nel 32esimo anniversario della sua caduta, Rai Documentari propone una serata evento per raccontare l’impresa eroica di due italiani.

La storia di Luigi Spina e Domenico Sesta e di quanto fecero per consentire la fuga di Peter Schmidt, un compagno di studi che era rimasto intrappolato a Berlino Est con la famiglia. Una galleria di 135 metri scavata nel sottosuolo della città che, il 14 settembre 1962, esattamente un anno, un mese e un giorno dopo la costruzione del Muro, finì per regalare la libertà a 29 persone.

Per più di quattro mesi, Spina e Sesta, insieme gli studenti di Berlino Ovest, scavarono faticosamente questo tunnel, rischiando la vita per amici, parenti, amanti e ideali politici. Ma ebbero anche la geniale idea di vendere a un network televisivo americano i diritti delle immagini del tunnel e del trasporto dei rifugiati.

Curiosità

Il documentario venne realizzato grazie ad un copioso finanziamento del network statunitense Nbc, che in cambio poté filmare i lavori di scavo e l’entusiasmante momento in cui uomini, donne e bambini emersero dalla galleria e si ritrovarono in Occidente. Quelle immagini fecero il giro del mondo quando il film venne trasmesso ad un pubblico di milioni di persone dalla Nbc il 10 dicembre 1962, pochi giorni dopo la crisi dei missili cubani.

Una sorta di reality ante litteram girato sul fronte della guerra fredda, ma soprattutto un’impresa unica: Mimmo Sesta e Luigi Spina nel 2000 hanno ricevuto la Medaglia d’oro al valor civile.

Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»