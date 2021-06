Stasera in tv mercoledì 30 giugno su Rai 1, «La forma dell'acqua»: curiosità e trama del film

Mercoledì 30 Giugno 2021, 12:30

Stasera in tv andrà in onda il film "La forma dell'acqua" del 2017. Vincitore come miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura agli Oscar 2018, la pellicola è la decima opera opera di Guillermo del Toro. Il film del regista, sceneggiatore e produttore messicano è anche stat premiato con il Leone d'Oro alla 74esima Mostra del cinema di Venezia.

La trama

Nella Baltimora del 1962, in un laboratorio governativo ad altissima sicurezza, Elisa, donna sordomuta, lavora come addetta alle pulizie. La donna conduce una vita ordinaria in un appartamentino modesto. Un evento inatteso cambia radicalmente la sua esistenza. Un giorno, la donna insieme alla collega afroamericana Zelda scopre un esperimento governativo top secret: una creatura anfibia, metà un uomo e metà pesce, rinvenuta in Sudamerica, viene tenuta in una vasca sigillata piena d'acqua a fini sperimentali. Elisa pian piano comincia ad affezionarsi alla creatura, fino a innamorarsene, ricambiata.

Curiosità

Il regista Guillermo del Toro per la creatura mostruosa al centro del film si è ispirato al Mostro della laguna nera, protagonista di una pellicola del 1954. Il film è stato incluso nella classifica dei 25 migliori film dell'anno dalla rivista 'Sight & Sound', posizionandosi al sedicesimo posto. Peter Debruge di Variety lo ha invece collocato al settimo posto dei più belli del 2017. Mentre il sito 'Rotten Tomatoes' ha posizionato la pellicola al ventesimo posto dei migliori film dell'anno.