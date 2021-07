Stasera in tv venerdì 16 luglio su Iris, «Interceptor»: curiosità e trama del film con Mel Gibson

Venerdì 16 Luglio 2021, 16:23

Stasera in tv, venerdì 16 luglio, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «Interceptor» del 1979 con Mel Gibson. Primo lungometraggio diretto dal regista australiano George Miller. Primo capitolo della saga Mad Max. Mel Gibson, protagonista del film, fu laciato da questa pellicola. Il film, malgrado il basso costo di produzione, riscosse un enorme successo mondiale diventando la prima di una serie, sucessivamente uscirno: «Interceptor - Il guerriero della strada» del 1981, «Mad Max oltre la sfera del tuono», uscito nel 1985 e l'ultimo «Mad Max: Fury Road» del 2015.

La trama

Giovane, aitante e vendicativo, Max Rockatansk, interpretato da Mel Gibson, sfodera tutto il suo sex appeal in questa pellicola. In un futuro apocalittico, la polizia ha difficoltà a tenere a bada gruppi di selvaggi motociclisti. Un giovane poliziotto rassegna le dimissioni quando un collega e caro amico rimane ucciso. Ma i teppisti non si fermano davanti a nulla e finiscono per massacrargli moglie e figlio.

Curiosità

La V8 Interceptor è il veicolo speciale usato da Max per vendicarsi, l'auto presenta nel film una potenza di 600 cavalli. Costruita sulla base di una Ford Falcon XB GT Coupé del '73, l'auto entra in scena per circa un quarto d'ora. Il suo compressore volumetrico, che le permetteva di essere molto veloce, è l'unico elemento di fantascienza vera e propria che si presenta nel film, benché molti veicoli dragster possano in realtà essere anche più potenti. La colonna sonora di «Interceptor» fu realizzata dal compositore australiano Brian May. Il regista George Miller voleva una colonna sonora gotica, alla Bernard Herrmann, e scelse May. «Nonostante il poco budget che avevamo a disposizione siamo andati avanti ed abbiamo lavorato a lungo - commentò May - è stato meraviglioso lavorare con George; aveva numerose idee valide sul da farsi nonostante non fosse un musicista».

