Stasera in tv venerdì 16 luglio su Rai 3, «Red Joan»: curiosità e trama del film con Judi Dench

Venerdì 16 Luglio 2021, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 15:26

Stasera in tv, venerdì 16 luglio, andrà in onda su Rai 3 alle 21:20 il film «Red Joan» del 2017 con Judi Dench. Quinto lungometraggio diretto dal regista inglese Trevor Nunn. Tra i protagonisti della pellicola oltre Dench anche Tom Hughes e Tereza Srbova.

La trama

Joan Stanley, interpretata da Judi Dench, è una pensionata che conduce una vita tranquilla. Tutto cambia il giorno in cui l'l’MI5, i servizi segreti britannici, l'arresta con l’'accusa di spionaggio e alto tradimento ai danni della Corona: avrebbe consegnato segreti militari all’Unione Sovietica durante la Seconda guerra mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue l’'arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell’'Agente Lotto”, ma soprattutto, le ragioni che la mossero a tradire. Il film di Trevor Nunn parte dalla storia vera della spia comunista Melita Norwood, rileggendola e passando da un romanzo che già la rielaborava, firmato da Jennie Rooney.

Curiosità

La pellicola è stata presentata in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival il 7 settembre 2018. Poco dopo, IFC Films ha acquisito i diritti di distribuzione negli Stati Uniti del film. Negli Stati Uniti e nel Regno Unito il film è stato rilasciato il 19 aprile 2019. Al botteghino Red Joan ha incassato 1,6 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e 8,2 milioni in Canada; per un totale a livello mondiale di 9,8 milioni di dollari.

