Stasera in tv su Iris «I quattro del Texas»: trama del film con Frank Sinatra. Ecco quanto proposero a Sophia Loren

Martedì 3 Agosto 2021, 19:43

Stasera in tv, martedì 3 agosto, andrà in onda su Iris alle 21:00 il film «I quattro del Texas» del 1963. Quindicesimo lungometraggio diretto dal regista statunitense Robert Burgess Aldrich. Tra i protagonisti Dean Martin, Frank Sinatra e Anita Ekberg. Commedia western americana con un cameo di Arthur Godfrey. Il film è stato scritto da Teddi Sherman e Robert Aldrich.

La trama

Joe e Zack, due avventurieri, entrano fortunosamente in possesso di centomila dollari. Joe, interpretato da Dean Martin, vorrebbe aprire una casa da gioco su un battello, ma Zack, interpretato da Frank Sinatra, non condivide l'idea e, per mettere i bastoni tra le ruote all'amico, stringe un accordo con un losco banchiere. Quando scopre le vere intenzioni di quest'ultimo, Zack si rende condo di aver bisogno dell'aiuto di Joe per metterlo fuori gioco.

Curiosità

Inizialmente le star papabili per la pellicola erano state Lisa Kirk, Martine Carol e Aldo Ray. Nel gennaio 1963, Dean Martin firmò con la produzione per realizzare il film. Nel marzo di quell'anno Frank Sinatra accettà la parte. La pellicola divenne così una coproduzione Warner. Il ruolo di Elya era originariamente destinato a Sophia Loren, che aveva già lavorato con Sinatra. Sebbene le siano stati offerti un milione di dollari per quattro settimane di lavoro, la Loren rifiutò la parte.

