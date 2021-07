Stasera in tv lunedì 12 luglio su La7, «Doppio taglio»: curiosità e trama del film con Glenn Close

Lunedì 12 Luglio 2021, 11:18

Stasera in tv andrà in onda su La7 alle 21:15 il film «Doppio taglio» del 1985. Sesto lungometraggio diretto dal regista gallese Richard Marquand. Con la partecipazione di Glenn Close, Robert Loggia e Peter Coyote, la pellicola è un thriller neo-noir su sfondo giudiziario.

La trama

Una donna e la sua cameriera sono state uccise. Jack Forrester, il marito, direttore di un giornale di successo con ambizioni politiche, è imputato dei due delitti. Il procuratore Krasny, in passato attaccato dal giornale di Forrester, sospetta immediatamente di lui, convinto che la moglie volesse lasciarlo a causa delle sue infedeltà. L'avvocata Barnes, in crisi di coscienza per un caso a cui ha partecipato come accusatrice, benché sconsigliata dal fido investigatore Sam Ranson, accetta la difesa del giornalista convinta della sua innocenza e nel corso del processo se ne innamora.

Curiosità

Il film ha ricevuto recensioni positive da parte della critica ed è stato un successo al botteghino. Robert Loggia è stato candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua interpretazione. Originariamente concepito come un sequel di «Doppio taglio», Il film «Physical Evidence», avrebbe dovuto far riprendere i loro ruoli a Glenn Close e Robert Loggia. Ma durante la sua stesura il produttore Martin Ransohoff, dichiarò di non voler realizzare il sequel.

