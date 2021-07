Sul molo di Fiumicino i ciak di Elena Sofia Ricci che interpreta Mariangela Melato nella fiction Rai

Sabato 10 Luglio 2021, 11:36

Elena Sofia Ricci interpreterà la vita di Mariangela Melato nella nuova fiction che sta girando la Rai sulla riva del mar Tirreno. In particolare la regia ha scelto lo sbocco del porto-canale di Fiumicino e l’arenile dello stabilimento balneare “Spiaggetta” di Fregene per alcuni ciak che ricordano la poliedrica attrice, scomparsa nel gennaio 2013, protagonista di film di successo e di lavori teatrali di spessore. La Melato si è infatti affermata sul grande schermo con la regista Lina Wertmüller dietro alla macchina da presa e al fianco di Giancarlo Giannini. Per le interpretazioni dei tre lungometraggi ha ricevuto i primi premi cinematografici tra cui quattro David di Donatello. Successivamente ha ottenuto cinque Nastri d'argento per migliore attrice, due Globi d'oro e un Ciak d'oro. Sono poi arrivati anche diversi riconoscimenti per i ruoli svolti in ambito teatrale come i premi Ubu e i due Eleonora Duse come migliore attrice. Le riprese a Fiumicino si sono svolte lungo il molo nord alla foce della Fossa Traianea e la disinvolta Elena ha catalizzato le attenzioni di molti curiosi, che abitualmente passeggiano fino alla parte terminale della sponda destra del canale navigabile, e dai tanti pescatori sportivi presenti lungo le scogliere. La troupe, guidata dal responsabile della “Film commission di Fiumicino” Alessandro Di Nitto, si è poi spostata a Fregene per alcune scene in riva al mare. La fiction verrà proposta dalla Rai, con molta probabilità, nell’autunno del prossimo anno.