Stasera in Tv su Canale 5 torna la serie New Amsterdam 3: trama degli episodi

Stasera in tv su Canale 5 torna l'appuntamendo con la serie medical drama New Amsterdam 3. Il dottor Goodwin e lo staff dell’ospedale si troveranno a gestire situazioni particolari con atti vandalici in occasione della giornata nazionale contro l’AIDS, una invasione di donne incinte e un avvelenamento da presunti farmaci anti Covid. Situazioni complesse anche sul piano personale per i protagonisti che animano una puntata davvero molto avvincente.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Girare un medical drama durante una pandemia PROGRAMMI TV Stasera in Tv, su Canale 5 New Amsterdam 3 THE RESIDENT Manish Dayal per The Resident

Trama episodi di stasera

La leggenda di Howie Cournemeyer (3 x 07) – L’ex direttore sanitario George Helms è ospite del New Amsterdam in occasione della giornata nazionale per la lotta all’AIDS ed è promotore dell’iniziativa di offrire cure gratuite ai pazienti sieropositivi in quel giorno. Una foto di Helms è stata imbrattata e quando Max lo scopre, decide di trovare l’autore di quell’atto vandalico. Intanto Sharpe è colta alla sprovvista dall’arrivo in anticipo di Mina, mentre Iggy non vede l’ora di riabbracciare Kapoor e organizza un party a sorpresa per lui, rimanendo basito alla notizia delle sue dimissioni che vive come un personale abbandono.

Stratagemmi (3 x 08) – Al New Amsterdam arrivano tutte le donne incinte provenienti dal reparto di maternità del Southwest, dopo la sua chiusura. Tra le pazienti c’è anche Evelyn Davis, avvocatessa che vuole partorire in modo naturale nonostante un pregresso cesareo. La vita con Mina è piuttosto complicata per Helen che per la ragazza ha ribaltato tutte le sue priorità, mentre Iggy affronta una paziente prossima al parto che, però, nega la propria gravidanza e non fornisce la collaborazione necessaria al delicato momento.

Disconnessi (3 x 09) – Gli abitanti di un intero condominio finiscono al pronto soccorso a causa di una intossicazione provocata da un presunto farmaco anti Covid. Max si rende conto che tutte le zone più esposte a simili truffe sanitarie sono quelle prive di connessione in banda larga e decide così di ottenere per tutti un accesso internet gratuito e si trova così a dover superare molte difficoltà. Iggy, intanto, è alle prese con l’equivoco creatosi con Chance, il giovane che aveva aiutato nel superamento di un grave trauma, ma le conseguenze di questo malinteso si profilano subito molto gravi.