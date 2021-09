Stasera in tv, oggi venerdì 3 settembre su Canale 5 "Il generale Dalla Chiesa": la trama e la vera storia

Venerdì 3 Settembre 2021, 17:17

Stasera in tv, venerdì 3 settembre 2021, su Canale 5 andrà in onda "Il generale Dalla Chiesa", il film di Giorgio Capitani in cui il protagonista Giancarlo Giannini recita il ruolo del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, padre di Rita, che ha combattuto mafia e terrorismo.

Frizzi, Rita Dalla Chiesa commossa in tv: «Sogno sempre Fabrizio, mi ha salvato la vita»

Il generale Dalla Chiesa, la trama

Il 3 settembre 1982 il prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa (interpretato da Giancarlo Giannini) viene assassinato dalla mafia assieme all'agente di scorta Domenico Russo, e alla giovane moglie Emanuela Setti Carraro (Francesca Cavallin). Dagli anni di piombo quando, nel 1974, il Generale dalla Chiesa viene inviato a Torino per lottare contro il terrorismo, all'82 quando, nominato prefetto e trasferito a Palermo, inizia la sua battaglia contro la mafia, una battaglia che, dopo soli 100 giorni, lo condurrà alla morte. La storia offre un intreccio tra dimensione pubblica e privata, raccontando anche il mondo degli affetti del Generale e la sua profonda fede nei legami familiari.