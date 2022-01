Stasera in tv Back to school su Italia 1: chi sono i ripetenti Vip della terza puntata

Martedì 18 Gennaio 2022, 17:19 - Ultimo aggiornamento: 17:22

E' in arrivo la terza puntata di "Back to school", programma su Italia 1 condotto da Nicola Savino dove alcuni vip, ogni volta diversi, saranno messi alla prova e dovranno superare l'esame di quinta elementare. A giudicarli ci sarà una commissione esperta e un gruppo di bambini con cui dovranno interagire. Ad ogni ripetente è affidato uno o più bambini tra i 7 e i 12 anni, con il quale nel corso delle lezioni si instaura un rapporto di apprendimento e di affetto reciproco. I primi due appuntamenti si sono rivelati un successo e il numero di share e ascolti è molto alto. FOTO: Daniele Mignardi press @Mediasetufficiostampa MUSICA: Summer - from Bensound.com



Maria Teresa Ruta, la sua vita cambiata dopo il GF VIP: che fine ha fatto e cosa fa oggi

Italia's Got Talent da domani in tv con Elio in giuria. Tutte le novità della nuova stagione