Stasera in tv, oggi martedì 18 gennaio su Rai Premium «Purché finisca bene - Una Ferrari per due»: curiosità e trama del film con Neri Marcoré e Giampaolo Morelli

Stasera in tv, martedì 18 gennaio, andrà in onda su Rai Premium alle 21:20 il film «Purché finisca bene - Una Ferrari per due», del 2014. Commedia italiana con Neri Marcoré e Giampaolo Morelli come protagonisti. Regia di Fabrizio Costa.

Trama

Marcello a cinquant'anni si ritrova senza lavoro, licenziato dalla società di marketing di cui era direttore. Essere licenziati a questa età con un ex moglie e soprattutto una figlia da mantenere in un prestigioso collegio può far perdere la testa. Marcello l'ha tenuto nascosto per due anni e ha dato fondo ai suoi risparmi per far credere a tutti che tutto andasse bene, ma le bugie non sane fatte per durare in eterno. Tutto per l'ex manager cambia il giorno in cui, sul ciglio della strada, si ritrova a fare l'autostop per raggiungere la casa dell'ex moglie. A dargli un passaggio su una Ferrari è Andrea De Lazzaro, l'uomo che l'ha rovinato.

Curiosità

Primo film uscito in tv del ciclo "Purché finisca bene" Una Ferrari per due basa parecchio della sua formula vincente sull’interazione tra Morelli e Marcorè e, più in generale, sui dialoghi tra i vari personaggi. L’attore marchigiano, ai tempi della promozione, aveva commentato: «È così divertente che ho proposto di farlo uscire anche al cinema».