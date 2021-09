Stasera in tv 12 oggi settembre su Rai1 "Sul tetto del mondo", la docufiction evento sulla vita di Walter Bonatti

Domenica 12 Settembre 2021, 12:44

Stasera in tv 12 settembre su Rai1 "Sul tetto del mondo", la docufiction sulla vita complessa, ricca di sfumature, inquieta e ribelle di Walter Bonatti, il più grande alpinista di tutti i tempi. Un racconto che ripercorre anche la sua travolgente storia d'amore con la diva del cinema Rossana Podestà.

Su Rai1 "Sul tetto del mondo": la trama

Un amore raro, possibile solo per due personalità agli antipodi ma con le anime affini. Quel primo appuntamento è datato 2 giugno 1981 e la loro storia d'amore durerà trent'anni. Anche se a far da contorno i demoni della spedizione del K2, Bonatti quasi cinquant'anni a veder riconosciuta la sua versione. Nel decennale della sua morte, la storia straordinaria del Re delle Alpi (scomparso il 13 settembre del 2011) e la sua grande storia d'amore con Rossana (venuta a mancare nel 2013) vengono raccontate in prima tv assoluta su Rai 1 domenica 12 settembre in prima serata con una docufiction evento, "Sul tetto del mondo - Walter Bonatti e Rossana Podestà", diretta da Stefano Vicario, figlio di Rossana.