Stasera in tv, "Stai lontana da me" di Federici stasera in onda Rai2: la trama del film

Stasera andrà in onda su Rai2 la commedia "Stai lontano da me" di Alessio Maria Federici, con Enrico Brignano e Ambra Angioini e remake del film francese di Nicolas Cuche "Per sfortuna che ci sei tu" del 2011. Jacopo è un bravo consulente matrimoniale, capace di riunire le coppie in crisi ma in amore è un disastro poichè porta sfortuna a tutte le donne che si fidanzano con lui costringendole a lasciarlo. Quando Jacopo è ormai rassegnato incontra Sara e se ne innamora venendo ricambiato nonostante la sfortuna che porta.

Il ritorno di Federici

Dopo aver diretto Lezioni di Cioccolato 2, Alessio Maria Federici è tornato dietro la macchina da presa per questa pellicola. Nel ruolo del protagonista, Jacopo, troviamo Enrico Brigano, all'epoca di ritorno dal tour teatrale "Il meglio d'Italia" e protagonista di commedie come "Ci vediamo domani", "Ex - Amici come prima". Al suo fianco c'è una giovane Ambra Angiolini che all'epoca pteva già contare nel curriculum un film con Ozpetek. Nel cast compaiono anche i nomi di Fabio Troiano e Anna Galiena.



