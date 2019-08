Robin Williams, l'11 agosto maratona di film su Sky Cinema Due a cinque anni dalla morte

Sky rende omaggio a Robin Williams a cinque anni dalla morte. L'11 agosto 2014 moriva il popolare l'attore, che nel corso della sua lunga carriera è stato anche doppiatore e produttore. Domenica prossima, nel giorno del quinto anniversario - a partire dalle 10.30, Sky Cinema Due propone un

Omaggio a Robin Williams

, con una maratona di film che lo vedono protagonista. Si inizia alle 10.30 con

Jumanji

, l'iconico titolo degli anni '90 dove Williams rimane intrappolato in un gioco da tavolo. A seguire, alle 12.20, la commedia ambientata durante la guerra

Good morning, Vietnam

che lo vede nei panni di un irriverente dj radiofonico; alle 14.25,

Piume di struzzo

, il remake de

Il Vizietto

. Non mancherà anche una buona dose di avventura con

Hook - Capitan Uncino

(ore 16.30), il fantasy di successo diretto da Steven Spielberg con Dustin Hoffman e Julia Roberts, dove Williams interpreta un Peter Pan ormai cresciuto e costretto a tornare sull'Isola che non c'è per salvare i figli rapiti da Capitan Uncino.



Seguirà, alle 18.55, il documentario Hbo del 2018

Nella mente di Robin Williams

, un ritratto intimo della carriera e della vita privata dell'attore attraverso le testimonianze dei suoi amici. In prima serata, alle 21.15, andrà in onda il film che gli è valso il Premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1998,

Will hunting - Genio ribelle

, scritto e interpretato da Matt Damon e Ben Affleck. La maratona si concluderà in seconda serata, alle 23.25, con

The final cut

, il thriller fantascientifico che riflette sull'invasività della tecnologia video.

© RIPRODUZIONE RISERVATA