Skam Italia, a gennaio la sesta stagione: la nuova protagonista, la trama e il cast. Cosa sapere

L'attesa sta per finire. La sesta stagione di Skam Italia uscirà il 18 gennaio 2024. Come annunciato oggi da Netflix, la serie cult di Ludovico Bessegato tornerà infatti presto con un nuovo capitolo, questa volta dedicato ad una nuova protagonista: Asia.

La nuova stagione

Prodotta da Rosario e Maddalena Rinaldo per Cross Productions, Skam Italia uscirà il 18 gennaio 2024, solo su Netflix.

La trama

Questo nuovo capitolo di SKAM Italia ruoterà attorno a un personaggio in particolare: Asia. Già conosciuta nella quinta stagione come una delle componenti del gruppo delle Rebelde, le tenaci ragazze del liceo che fanno amicizia con Elia, è descritta come una ragazza dal grande carisma, con un carattere forte e determinato che si troverà, però, ad affrontare importanti sfide, soprattutto con se stessa e con le sue fragilità. L'amicizia con le altre componenti del gruppo delle Rebelde, determinante per affrontare le sue battaglie, si intreccerà con l'arrivo di nuovi personaggi, in particolare quello di Giulio.