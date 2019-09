Simona Ventura, La domenica Ventura fa impazzire il web : «La vogliamo al posto di De Martino»

Simona Ventura torna al primo amore. Anzi, ai primi amori: il calcio e la Rai. La prima puntata di La domenica Ventura, nuovo programma sportivo in onda ogni domenica a partire dalle 12.00 su Rai 2, è stato un successone, ma ha sollevato anche tante polemiche. Il ritorno della conduttrice agli esordi - dopo La Domenica Sportiva e Quelli che il Calcio - è piaciuto a tantissimi italiani, che sul web si sono scatenati attraverso post e commenti.

«Rivogliamo Simona a Quelli che il calcio», è il commento che più si ripete sui social. «L'unica donna che sappia parlare di pallone», «Simona, mancavi come l'aria» e ancora: «Look sobrio ed elegante, semplicità e competenza. Vai Simo!».



Lo sport è anche Donna in tv solo grazie a @Simo_Ventura che riesce a far amare il calcio anche a chi non lo segue. E a noi discepole non resta che guardare e imparare 🥰⚽️ #LaDomenicaVentura — Manila Nazzaro (@Manilanazzaro) September 15, 2019

Programma da sistemare su vari aspetti, più intrattenimento e meno calcio. Secondo me dovrebbe durare almeno mezzora in più. Su Simona nulla da dire, è perfetta in qualsiasi contesto. #LaDomenicaVentura pic.twitter.com/qjvB04sqqf — Vero (@Veronique__94) September 15, 2019

Potevano approfittare della scelta di Amadeus di lasciare #step per affidarlo alla Ventura. Programma leggero di intrattenimento in prime time, ci stava. Almeno evitavamo la barzelletta di De Martino conduttore per qualche settimana. #LaDomenicaVentura — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 15, 2019

Simona Ventura mancava tanto nel daytime ma sarebbe dovuta tornare alla conduzione di quelli che.. il calcio al posto di Mia Ceran e non rilegata ad un ora la domenica mattina #LaDomenicaVentura — Davide Moschetti (@DavideMoschetti) September 15, 2019

Su Twitter è andato subito in tendenza l'hashtag #LaDomenicaVentura. Oltre a centinaia di commenti entusiasti per la performance della conduttrice, sono arrivate anche tante critiche alla Rai per averle relegato così poco spazio. Il programma, infatti, dura solo un'ora e concentra collegamenti, gag e interventi in studio in un tempo molto ristretto.«Datele un programma in prima serata, come a De Martino», scrive un utente su Twitter. Ed effettivamente l'altra critica sollevata dai telespettatori è proprio questa: perchè affidare un programma in prima serata a Stefano De Martino - che da lunedì 16 settembre sarà alla conduzione di 'Stasera tutto è possibile' - e una veterana come Simona Ventura no? Alcuni, poi, avrebbero voluto Super Simo proprio al posto di De Martino.

