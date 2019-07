Temptation Island Vip, Alessia Marcuzzi alla conduzione: escluso Jeremias Rodriguez

Da tempo si parlava dell’arrivo di Alessia Marcuzzi e ora la rivista “Spy” ufficializza l’arrivo a conduttrice che fra Grande Fratello, Isola dei Famosi e appunto Temptation Island Vip si è ormai specializzata in reality. Dopo d’esordio di Simona Ventura, sarà quindi Alessia Marcuzzi a condurre la nuova edizione di Temptation Island Vip. Le riprese della nuove avventure di coppie vip inizieranno ad agosto per poi venire tramesse in prima serata a settembre, di ritorno dalle vacanze.

C’è ancora mistero sui concorrenti, ma secondo il settimanale alcuni nomi noti sono orami fuori dalla lista: “non partiranno per Santa Margherita di Pula, dove si terranno le registrazioni: Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Luca Onestini e Ivana Mrazova, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, Kikò Nalli e Ambra.

A dare qualche indizio in più è arrivata anche l’autrice tv Raffaella Mennoia: “Stiamo chiudendo il cast – ha spiegato al “Magazine di Uomini e donne” - o e Fabio Pastrello, che curiamo la parte autoriale della trasmissione, abbiamo preparato tutta l'edizione Vip. Abbiamo convocato per i provini circa una trentina di coppie. La fase di casting solitamente è più difficile rispetto a quella dell'edizione Nip, perché abbiamo a che fare con persone esposte mediaticamente che fanno maggiore fatica a raccontarsi e alle volte sono più attente a ciò che dicono e a come si esprimo- no. All'interno del villaggio, però, fortunatamente si dimenticano. Sicuramente non prenderei mai nel cast coppie molto note sul web: chi lavora con i social, i cosiddetti influencer, passerebbe il tempo a modulare i propri comportamenti sulla base di ciò che si pensa possa essere ben visto in rete, dimenticandosi della vita reale. Sarebbe fallimentare”.



