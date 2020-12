Sanremo 2021, Morgan escluso per «scelta artistica» attacca la commissione

Morgan escluso da Sanremo 2021. L'annuncio arriva dai social dell'ex Blue Vertigo. Reduce di un'edizione 2020 che lo ha visto nelle vesti di protagonista - insieme a Bugo - di un'eclatante eliminazione, Morgan ha annunciato di essere stato scartato per «scelta artistica». Sarà comunque presente all'interno della giuria della finale di Sanremo Giovani. Nel frattempo si apprende che tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2021, per la categoria Big sarà presente anche Bugo.

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Morgan escluso da Sanremo: «Credo che le canzoni non siano... SABREMO Sanremo, da Fedez a Bugo: tutte le indiscrezioni sui cantanti in gara SPETTACOLI Elettra Lamborghini a Sanremo

YouTube, i video più visti del 2020, da Bugo alle Frecce Tricolori: ecco quelli più condivisi

Sul suo profilo Instagram, Morgan ha scritto: «All'indomani dell'annuncio della mia esclusione dalla gara del festival di Sanremo, che battezzeremo 'il pacco di Natale' o 'la balla di Mozart', per via della goliardica motivazione annessa ufficiosamente, ovvero per 'scelta artistica', che scatena grande ilarità in quanto parole proferite da chi artista non lo è ma soprattutto non accompagnate da alcuna motivazione nel merito delle canzoni che sono state proposte, anche se ciò è logico perché tale commissione innanzi tutto non ha competenze in ambito musicale quindi non potrebbe argomentare ma soprattutto perché credo che le canzoni non siano state ascoltate. E tutto questo è decisamente comico»

Nel frattempo gli utenti si sono divisi: se la maggior parte dei commenti erano a favore del cantante milanese, altri hanno espresso qualche dubbio, accennando a quanto avvenuto lo scorso anno, quando lui e Bugo vennero eliminati dal programma condotto da Amadeus e Fiorello appena qualche settimana prima che esplodesse la pandemia da Covid.

Sanremo 2021, Amadeus: «26 big in gara». Coletta: «Festival all'Ariston con pubblico». E Fiorello fa irruzione

Ultimo aggiornamento: 16:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA