Sanremo, Al Bano: «Io e Romina saremo superospiti. La gara? Non ho più l'età»

A Sanremo tornano Al Bano e Romina Power: saranno super ospiti. Lo ha confermato lo stesso cantante ieri sera a Porta a Porta, nella sua seconda apparizione in tv dopo la morte della mamma Jolanda.

«Sì ci sarò, come ospite d'onore. Come concorrente non ho più l'età», ha scherzato Al Bano rispondendo alle domande di Bruno Vespa, sottolineando comunque più volte che per lui il festival vuol dire soprattutto «gara» e confermando che con lui sul palco ci sarà l'ex moglie Romina. I due artisti tornano all'Ariston dopo la reunion del 2015, sulle note di hit come Felicità che hanno fatto il giro del mondo; Al Bano ha poi partecipato a Sanremo 2017 in gara, ma è stato eliminato alla quarta serata e non ha raggiunto la finale. In totale il cantante ha all'attivo sedici presenze come Big e due come superospite e ha vinto il festival con Romina nel 1984 con Ci sarà.

