Sanremo 2024, problemi con il televoto: cosa è accaduto dopo la finale

Domenica 11 Febbraio 2024, 19:50

Ieri sera c'è stata la finalissima di Sanremo 2024, condotta da Amadeus con a fianco Rosario Fiorello. Giunti ormai alla loro quinta edizione insieme, anche con questo 74esimo festival della televisione italiana gli ascolti sono stati altissimi. E, come gli ascolti, di conseguenza anche il televoto è stato particolarmente numeroso tra i telespettatori del programma.Ma cos'è successo, a poche ore dalla finale che ha visto trionfare Angelina Mango, con il suo "La Noia"? Andiamo per ordine. La classifica finale del Festival di Sanremo 2024 è arrivata all’attenzione dell’Agcom. Difatti alla Rai toccherà fornire tutti i dati a riguardo del televoto e dei singoli componenti delle giurie della sala stampa e delle radio. Queste le parole del Codacons, che ha annunciato giusto oggi una istanza all’Autorità per le comunicazioni, alla Rai e al Mimit. Non a caso sono giunte le tantissime proteste da parte dei telespettatori che chiedono a gran voce una certa chiarezza su quanto avvenuto ieri nel corso della kermesse canora. A causa di alcuni problemi tecnici e disservizi, infatti, durante le fasi finali del Festival, migliaia di utenti durante l'invio non avrebbero ricevuto conferma sulla raccolta del voto da parte del sistema. Considerando la spesa importante sostenuta dai cittadini per televotare da casa il proprio artista preferito, sarebbe il caso di garantire massima chiarezza nell'interesse di tutti. Anche sulla piattaforma X si è scatenata una polemica a riguardo. "Il televoto che dopo 20 messaggi di servizio non addebitato mi addebita il voto". "Ho votato ma non ho ricevuto nessun messaggio da parte della Rai, li ho ricevuti oggi alle 16 per i voti di ieri. Vorrei capire, cosa mi avete addebitato a fare 0.50 cent. per un programma finito con tanto di vincitore decretato?". "A me fa votare solo ora a 24h di distanza... oookay". E così via. Insomma, staremo a vedere come andrà avanti la faccenda! Photo Credits: Kikapress



Leggi anche:-- La reazione della RAI al problema del televoto: cosa ha dichiarato dopo la finale e quei messaggi mai ricevuti