Mercoledì 4 Gennaio 2023, 07:36 - Ultimo aggiornamento: 07:38

In fin dei conti la musica è la sua seconda passione, dopo gli sci. È lei stessa a usare metafore musicali quando parla delle sue imprese: «Credo che suonare il piano mi dia un vantaggio: coordinare due mani che toccano a velocità diversa tasti differenti allena la mia capacità mnemonica e cognitiva», ha confessato. Già, il pianoforte. Di tanto in tanto Sofia Goggia, campionessa olimpica nel 2018 e vincitrice di tre coppe del mondo nella discesa libera, delizia gli oltre 460 mila follower su Instagram con video in cui suona lo strumento, spaziando da Ludovico Einaudi a Liszt. Chissà che Amadeus non glielo faccia suonare anche sul palco dell'Ariston. Sarebbe proprio la 30enne sciatrice bergamasca la terza co-conduttrice della kermesse, in programma dal 7 all'11 febbraio.

Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus: «Mahmood e Blanco saranno ospiti nella prima serata»



Sanremo 2023, Sogia Goggia terza co-conduttrice



I giochi sarebbero fatti, anche se l'ufficialità arriverà solamente nei prossimi giorni, magari con un nuovo passaggio di Amadeus nello studio del Tg1, l'unico spazio che usa per comunicare. Proprio dalla redazione del Tg1 potrebbe essere pescata la quarta e ultima co-conduttrice, dopo gli annunci di Chiara Ferragni (madrina della prima e dell'ultima serata) e di Francesca Fagnani (l'intervistatrice di Belve affiancherà Amadeus e Gianni Morandi nella seconda serata): se nel 2020 Amadeus scelse le giornaliste Laura Chimenti e Emma D'Aquino e nel 2021 ospitò Giovanna Botteri, stavolta punterebbe su Giorgia Cardinaletti. Marchigiana, 35 anni, Cardinaletti rappresenta il nuovo che avanza nel Tg1: lo scorso giugno è stata fatta esordire dalla direttrice Monica Maggioni alla conduzione dell'edizione delle 20, in sostituzione di Francesco Giorgino che si era rifiutato di fare la rassegna stampa del mattino. Se l'apprezzatissima Giorgia Cardinaletti porterà all'Ariston il suo stile misurato e sobrio, Sofia Goggia rappresenterà invece l'essenza della sportiva che dalle cadute trae ancora più forza.

«L'adrenalina è il mio antidolorifico», dice lei, che negli anni è stata vittima di diversi infortuni. Sky le ha appena dedicato un documentario, 23 giorni, come quelli trascorsi dalla grave distorsione al ginocchio che riportò a gennaio dell'anno scorso, prima di vincere il mese successivo l'argento olimpico a Pechino. Festeggiò il suo ritorno sugli sci sulle note di Brividi di Mahmood e Blanco, che trionfò a Sanremo. La sciatrice, modello di resilienza, è reduce dalla vittoria nella discesa libera di St. Moritz dello scorso dicembre con un tutore alla mano, dopo essersela rotta in due punti: «La fisioterapia passa anche da qui», ha raccontato su Instagram, facendosi riprendere al piano.

Goggia tornerà a gareggiare per la Coppa del Mondo il 14 gennaio, a St. Anton, in Austria. Nella settimana del Festival, l'8 febbraio, è in programma una gara femminile dei mondiali di sci, il Super Gigante: quella sera sul palco ci sarà Francesca Fagnani, quindi per lei ci sarebbe o la serata del 9 o quella del 10 (ricordate Ibrahimovic nel 2021 che andava e veniva?), perché sabato 11 è previsto il bis di Chiara Ferragni.

Veronica Gentili, perché la giornalista non è più alla conduzione di Controcorrente? Al suo posto Alessandra Viero: la decisione di Mediaset



Le prove



Comunque vada, poi punterà alle Olimpiadi italiane del 2026. Mentre all'Auditorium del Foro Italico di Roma fervono i preparativi per le prime prove dei Big con l'orchestra, al via la prossima settimana, Amadeus continua a lavorare sugli ospiti. Fiorello non ci sarà. Commenterà il Festival da Roma ogni mattina a Viva Radio2. La sorpresa potrebbe essere la lanciatissima (dopo Lol) Michela Giraud, ospite qualche giorno fa di Amadeus a I soliti ignoti. Il sogno del conduttore è Vasco Rossi, che corteggia senza successo dal suo primo Festival. Quest'anno ricorre il quarantennale di Vita spericolata e il 7 febbraio, giorno in cui s'alzerà il sipario sul Festival, il rocker compirà 71 anni: chissà che stavolta Vasco non ceda alle lusinghe del padrone di casa.