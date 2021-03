Sanremo 2021, Gigliola Cinquetti non ha l'età: a 73 anni sembra una ragazzina

Stupisce tutti l'eleganza di Gigliola Cinquetti sul palco della seconda puntata del festival di Sanremo 2021. Un revival delle grandi canzone del passato sanremese, quello portato in scena dalla Cinquetti in compagnia di Marcella Bella e Fausto Leali. Tra i successi più importanti di Gigliola, "Non ho l’età" , brano che presentò al Festival di Sanremo non appena quindicenne.

Classe 1947 la una cantante, attrice e conduttrice televisiva si presenta oggi sull'Ariston in un elegante abito nero, semplice ed altrettanto elegante. «Una grande gioia che ci hai regalato» è il ringraziamento di Gigliola Cinquetti ad Amadeus nel momento in cui i tre Super Big lasciano il palco dopo la grande emozione delle loro performance.

