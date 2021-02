Sanremo 2021, Amadeus: «Loredana Berté super ospite della prima serata il 2 marzo»

Sanremo, super ospite della prima serata sarà Loredana Bertè, come annunciato da Amadeus a «Che tempo che fa», nel raccontare il 71° Festival. La cantante, oltre a regalare al suo pubblico un medley live con alcuni dei suoi storici successi, presenterà dal palco dell'Ariston, in anteprima assoluta «Figlia di...», il suo nuovo singolo in uscita lo stesso giorno, il 2 marzo, per Warner Music. Un brano autobiografico, sincero e ironico firmato dalla stessa Bertè, con Pula e Chiaravalli.

La canzone è un grido di emancipazione femminile, un inno alle self-made women che l'artista si è regalato in occasione dei suoi 70 anni e che fa parte di un progetto discografico più ampio. Loredana canta di se stessa e di tutte le donne che si sono fatte da sole, contro le avversità, i pregiudizi e i preconcetti. Lei è quella emotiva, istintuale, vera-verace. Lei che è sempre andata dritta per la sua strada. Tante volte è caduta e tante volte (per fortuna) si è rialzata: «Sono il padre delle mie carezze e la madre delle mie esperienze, sono figlia di una certa fama, sono una figlia di...», canta nel nuovo singolo.

