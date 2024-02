Rosy Chin imita Simona Tagli, spettatori in rivolta: bufera sulla concorrente

Mercoledì 21 Febbraio 2024, 08:06 - Ultimo aggiornamento: 08:08

Fa discutere l'imitazione di Simona Tagli portata in scena da Rosy Chin durante l'ultima puntata del Grande Fratello. Nel corso del serale del reality show di casa Mediaset, infatti, la chef si è lanciata in una caricatura esagerata della showgirl e conduttrice televisiva, esagerandone i movimenti e gli atteggiamenti. Nonostante le risate di Alfonso Signorini e gli applausi - in verità un po' amari - della stessa Simona, i telespettatori non sembrano aver apprezzato quel momento, tanto da essersi scatenati nei commenti su X. Ma cosa c'era di tanto terribile in quell'imitazione di Rosy? Per quale motivo ora sono in tanti ad attaccare la cuoca della casa più spiata d'Italia? E, come alcuni stanno sottolineando, si è trattato davvero di un episodio di bullismo? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; Music by Korben MKdB



LEGGI ANCHE: -- Gf, la dieta di Simona Tagli: persi 24 kg con il “metodo Briatore”. Cosa mangiava