Rosanna Lambertucci: «Mio marito? Me l’ha mandato dall’alto il padre di mia figlia. Gina Lollobrigida non si faceva manipolare»

Venerdì 6 Ottobre 2023, 19:22 - Ultimo aggiornamento: 19:24

“Rigau era pazzo di lei, erano una coppia, anche una bella coppia. Eravamo tutti lì che ammiravamo questo ingresso, lei piena di gioielli con questi capelli impegnativi, lui era fiero di essere accanto ad una donna così importante. Era il compagno di Gina Lollobrigida”. Rosanna Lambertucci ha commentato così, in diretta negli studi di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, la dibattuta vicenda della Bersagliera. “Io me li ricordo a Montecarlo, al tavolo d’onore del Principe, e pensavo ‘ma che importanza ha che lui sia più giovane’… Forse già mi stavo preparando all’idea”, ha raccontato. “Gina non aveva un buon rapporto con la moglie del figlio. E quindi da lì è nato tutto il problema, si sono allontanati”.

L'intervista

Ha poi continuato con un commento su Piazzolla. “Ad una persona che ti sta vicino, che ti aiuta, ma tu altro che il capitale, gli daresti tutta l’anima. Vivere con una donna con una tale personalità non è una passeggiata. Non l’ho mai conosciuto, ma da quello che vedo, era un ragazzo molto devoto, molto accudente. Ad un certo punto della vita, una persona accudente diventa davvero indispensabile. Secondo me è stata fortunata ad averlo incontrato. Gina non era una che si faceva manipolare”. La conduttrice, convolata a nozze lo scorso luglio con Mario Di Cosmo, ha aggiunto, parlando della sua esperienza. “Anche io ho sposato un uomo più giovane e non mi vergogno di dirlo. Secondo te io sono una che si farebbe manipolare? Tu scegli una persona perché capisci che ti vuole bene, che non ha grilli per la testa e perché capisci che è solida, stabile, che c’è e ci sarà. Ecco la scelta”, ha spiegato. E parlando del suo matrimonio ha concluso : “Io ho un’età diversa da quella di Gina e anche la differenza d’età con Mario è un’altra. Ma parliamoci chiaro, della differenza di età non ti importa niente, se una persona ti fa stare bene tu ringrazi il cielo. Lo dico pubblicamente, io ho pensato che mio marito, il papà di mia figlia Angelica, che mi ha voluto veramente bene e che purtroppo non c’è più ma sono sicura che mi segue dall’alto, mi ha mandato lui. Ho vissuto degli anni terribili, mi hanno fatto perdere il lavoro, ero diventata poveretta, infelice e mi ha mandato questa persona che mi ha ridato la vita. Secondo te io dovevo dire di no perché c’era l’anagrafe?”