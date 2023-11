Reazione a Catena, gaffe epica delle concorrenti: «Cantante, antipatico? Ultimo». Interviene Liorni

Reazione a Catena, le concorrenti scivolano in una gaffe epica. La puntata andata in onda ieri, martedì 1 novembre, sarà una di quelle puntate che difficilmente verrano dimenticate. Durante il solito gioco finale “L'intesa vincente” la squadra incappa in un momento esilerante. E Marco Liorni rimane basito.

Reazione a Catena, la gaffe epica delle concorrenti

Le tre donne dovevano indovinare tramite parole chiave nel minor tempo possibile la parola segreta. Il nome da scoprire era Ultimo, il cantante tra i più famosi del momento. Lo scambio di informazioni inizia con il “Chi é“, detto da Martina. “Cantante“, ha risposto l’amica. “Antipatico“, aggiunge sempre Martina.

LORO NON VOGLIONO VINCERE, LORO VOGLIONO ENTRARE NELLA STORIA#ReazioneACatena pic.twitter.com/usIS1So811 — FD (@efdiegi_) November 1, 2023

Valeria in un attimo capisce a chi si stessero riferendo ed esclama: “Ultimo“, azzeccando la risposta. Liorni rimane basito: «Ma come antipatico?».