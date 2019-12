La porta dei sogni, l'ospite di Mara Venier apre la porta dello studio e si ritrova in India: «Non è possibile». Ieri sera è andata in onda la prima puntata del nuovo show condotto da Mara Venier, nel corso del quale la conduttrice realizza i sogni degli ospiti in studio. Ma ieri una storia in particolare avrebbe attirato l'attenzione del pubblico. Sofia, 20 anni, ha raccontato di chattare da tre anni con un coetaneo indiano di cui si è innamorata ma che non ha mai visto. Mara Venier la invita ad aprire una delle porte in studio. Il pubblico è convinto che dalla porta uscirà Kartik, il giovane indiano. Ma quando Sofia apre la porta avviene l'incredibile. La ragazza si ritrova in India dove avviene l'incontro con Kartik. Terminato il romantico appuntamento, Sofia attraversa di nuovo la porta e torna in studio. E stavolta è Kartik ad arrivare.

La particolare dimensione spazio-temporale del programma divide il web. Su Twitter piovono commenti. «Ma la seconda parte in studio è stata registrata in un secondo momento o Sofia in realtà sapeva della sorpresa?». E ancora: «Ma il pubblico è sempre lo stesso, vestito allo stesso modo? Lo hanno sequestrato in studio? Sclero». C'è chi non apprezza il fatto che il programma sia registrato «Mina la veridicità delle storie», ma c'è anche chi fa i complimenti a zia Mara «sempre bravissima».

