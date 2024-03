Pechino Express, Costantino della Gherardesca e Fru: «Aspettatevi grandi sorprese»

Mercoledì 6 Marzo 2024, 08:20

Al via da giovedì 7 marzo in prima serata su Sky e in streaming su NOW la nuova edizione di ‘Pechino Express’, che porterà le coppie tra Vietnam, Laos e Sri Lanka. La ‘Rotta del Dragone’ si snoda, infatti, dalle regioni vietnamite più settentrionali dominate da immense risaie per poi attraversare la natura incontaminata e le antiche città del Laos. Solo le coppie più caparbie e capaci arriveranno, quindi, nello Sri Lanka. A guidare i concorrenti, confermatissimo, Costantino della Gherardesca che in questo 2024 è affiancato da Fru dei The Jackal nel ruolo di inviato. ‘Pechino Express – La Rotta del Dragone’ (show Sky Original realizzato da Banijay Italia) va in onda da giovedì 7 marzo alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Inoltre, è sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go. Immagini da Ufficio Stampa



LEGGI ANCHE: -- Doc e Don Matteo, arriva il cross over: le foto esclusive