Ognuno di noi ha una famiglia: torna la serie "This is us"

Torna con la terza stagione la serie “dramedy” che ha commosso e fatto ridere milioni di persone in tutto il mondo. "This is us", da lunedì 21 gennaio alle 21:00 in prima visione assoluta suFoxLife (114, Sky), continua a mostrare come i dettagli della nostra vita incidano su chi diventeremo e come i rapporti che condividiamo tra di noi possano trascendere il tempo, la distanza e persino la morte. "This is us" è un mix di drama e comedy, due ingredienti fondamentali per una storia in cui tutti possono rispecchiarsi e riconoscere il sapore dolce e amaro delle proprie vite.



La serie, che vanta 8 nominations agli Emmy Awards, è un dramma familiare narrato su molteplici archi temporali che ha conquistato tutti con la sua capacità di puntare dritto al cuore e di saper parlare con semplicità dei sentimenti della gente comune.



La scorsa stagione si è conclusa con i festeggiamenti per il matrimonio di Kate (Chrissy Metz) e Toby (Chris Sullivan), con il dispiacere per la scoperta su come è morto Jack e con milioni di fan che sono rimasti ad immaginare cosa ci fosse dietro alla scena finale di Randall (Sterling K. Brown, 1 Golden Globes come miglior attore in una serie tv) e sua figlia Tess (Eris Baker), in lacrime, nel futuro. Come già anticipato dallo stesso creatore Fogelman, nelle nuove puntate, si scoprirà il significato di questa scena. La caratteristica principale della nuova stagione sarà l’arrivo della terza dimensione temporale, che disegnerà un futuro difficile per i nostri protagonisti.



Nuovi inizi e molte risate riempiranno la terza stagione di This is us, senza lasciare la vena drammatica che contraddistingue la serie. Vedremo una nuova fase del rapporto tra Rebecca (Mandy Moore, Il dottor Dolittle 2 e Pretty Princess) e Jack (Milo Ventimiglia, Willy, il principe di Bel Air e Law & Order - Unità vittime speciali), facendo un salto nel passato fino al loro primo appuntamento.





Ultimo aggiornamento: 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA