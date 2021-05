Non è l'arena, si torna a parlare delle bufere nella magistratura: ecco chi saranno gli ospiti della puntata di domani

Torna domani in diretta su La7, Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda in prima serata. Ancora bufere nella magistratura, dopo il caso Palamara una nuova vicenda agita le acque: è la vicenda dei verbali di Piero Amara, ex avvocato esterno di Eni, che racconta di una presunta loggia massonica «Ungheria». Se ne parlerà con Luca Palamara, Paolo Mieli e Sandra Amurri. Tra gli ospiti il presidente della commissione antimafia Nicola Morra. Tra i temi centrali della puntata la situazione drammatica della sanità calabrese e il dissesto finanziario dell'Azienda sanitaria di Cosenza. Com' è stato possibile arrivare a questo punto? Di chi sono le responsabilità? Collegamento in diretta dalla piazza di Cosenza.

Gli ospiti - Per i dibattito in studio Luigi De Magistris, Dina Lauricella, Nicola Morra e Lino Polimeni. Tra gli ospiti anche le Fem.in., un collettivo di sole donne che da mesi denuncia le carenze del sistema sanitario calabrese. Caso Grillo. Nuovi elementi e racconti si aggiungono al quadro dell'inchiesta della Procura di Tempio Pausania che accusa Ciro e i suoi tre amici di violenza sessuale nei conforti di due giovani studentesse milanesi. In studio Nunzia De Girolamo, Luca Telese, Pietro Senaldi, Stefania Andreoli e Paolo Reale. Infine un viaggio per indagare i legami tra musica e criminalità. Filmati e immagini racconteranno come la musica a volte è stata usata per veicolare anche un certo tipo di cultura criminale: se ne parlerà con Nello Trocchia e Daniele Piervincenzi.

