Noemi e il body shaming, il racconto a Belve: «Quel confronto con Michelle Hunziker mi ha fatto molto soffrire. Toccai il fondo»

Martedì 22 Novembre 2022, 14:51 - Ultimo aggiornamento: 15:01

Noemi a tutto tondo. Ha deciso di mettersi in gioco in uno degli sgabelli piu' scomodi della televisione italiana la cantante per raccontarsi a Belve. Di fronte a Francesca Fagnani stasera ripercorrerà le tappe della sua vita, fatta di tanti up e down. Ora Noemi è luminosa e radiosa, e in perfetta forma fisica. Ma non è stato sempre così per l'artista. Nel corso dell’intervista a Belve Noemi ha parlato di quel momento in cui ha capito di essere forse in crisi col suo corpo.

Noemi senza freni a Belve: «La dieta dopo le prese in giro»

Tutto è avvenuto dopo il Festival di Sanremo 2018, quando sui social ha trovato un confronto con Michelle Hunziker. Noemi parla di quel Sanremo 2018 quando, essendo in sovrappeso, venne presa in giro sui social con un meme, da una parte lei grassa e dall’altra Michelle Hunziker filiforme. Entrambe indossavano un abito scollato nero. «Oggi si parla molto di body shaming, ma si vede che nel 2018 non era di moda (…) Mi sono sentita ferita come donna, in quella foto per la prima volta ho visto tutta la mia sofferenza, perché ci sono persone che sono abbondanti ma tu vedi che quella fisicità gli appartiene. Mi sono fatta un pianto e quella è stata la prima volta in cui mi sono detta che dovevo fare qualcosa».