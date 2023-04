Nikita Pelizon condivide con i fan un incontro importante: «Non lo vedevo da 6 mesi»

Giovedì 13 Aprile 2023, 08:48

Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del GF VIP, ha condiviso un momento importante con i suoi fan. In un post sui social media, ha raccontato di aver finalmente raggiunto il mare, che non vedeva da ben sei mesi. Il fatto che abbia condiviso questo momento con i fan sembra indicare che sia qualcosa di significativo per lei: “Volevo farvi sentire il suono del mare, perché magari lavorate o siete in città e quindi non lo sentite mai, vi do un po’ di mare, sentite che bello” ha spiegato Nikita, che ha raggiunto in questi giorni Messina. "Sei davvero speciale e hai sempre un pensiero verso gli altri. La tua generosità e profondità non smettono mai di stupirci. È impossibile non volerti bene" ha commentato un utente. Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy Music from Korben

