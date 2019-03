Netflix, in arrivo tre nuove serie originali italiane: tra queste l'adattamento di Tre metri sopra il cielo

Arrivano su Netflix tre nuove serie originali in Italia tra cui un nuovo adattamento di Tre Metri sopra il cielo, basato sul romanzo di Federico Moccia. Le altre due saranno invece un'ambiziosa serie di genere con elementi soprannaturali intitolata Curon; e una serie drammatica basata sul romanzo candidato al Premio Strega Fedeltà di Marco Missiroli.

«L'Italia è culla di grandi narratori e talenti straordinari e il nostro obiettivo è quello di trovare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale. Questa nuova serie di progetti, diversi l'uno dall'altro e girati in tutta Italia, testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunità creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo», ha spiegato Kelly Luegenbiehl, Vice President, Original Series per Europa ed Africa di Netflix. Oltre a queste nuove produzioni, Netflix ha recentemente annunciato il film originale italiano Lo Spietato di Renato De Maria con Riccardo Scamarcio (BIBI film con Rai Cinema), tre stand-up comedy originali con Edoardo Ferrario, Francesco De Carlo e Saverio Raimondo (Dazzle e Aguilar), è attualmente in produzione con la seconda stagione di Baby (Fabula Pictures), la prima stagione di Luna Nera (Fandango) e sta sviluppando l'adattamento di Winx Club in una serie tv live action.



Poche le informazioni al momento sulle nuove serie su Curon, si spiega che è prodotta da Indiana Production , che l'head writer è Ezio Abbate (Suburra), che gli autori sono Giovanni Galassi, Ivano Fachin e Tommaso Matano. Parla di una madre torna nel misterioso villaggio natale nel Nord Italia con i suoi figli adolescenti per scoprire che si puo scappare dal proprio passato ma non da se stessi. Quanto all'adattamento di Tre metri sopra il cielo (titolo provvisorio), si tratta di una serie prodotta da Cattleya e parla di Sally e Ale, appartenenti a due diverse realtà, che si trovano uniti da una innegabile attrazione sullo sfondo di gare motociclistiche lungo la Costa Adriatica. Una nuova e moderna rivisitazione di una classica storia italiana basata sul romanzo di Federico Moccia Infine dal romanzo Fedeltà (titolo provvisorio), solo al momento l'acquisizione dei diritti del romanzo di Marco Missiroli (Einaudi) candidato al 73ø Premio Strega. Ambientata tra Milano e Rimini, Fedeltà è la storia di una giovane coppia e delle conseguenze deflagranti di un presunto tradimento. Una storia di fedeltà coniugale, che diventa anche soprattutto un simbolo della fedeltà verso se stessi e le proprie scelte.

