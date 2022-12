Natale a 5 Stelle, stasera in tv su Canale 5 il Cinepanettone con Massimo Ghini e Ricky Memphis: cast e trama

Stasera in tv, venerdì 23 dicembre: Natale a 5 stelle, in onda su Canale 5 dalle 21:20, la commedia con Massimo Ghini, Ricky Memphis, Martina Stella e tanti altri. Un Cinepanettone per aspettare questo Natale insieme in famiglia prendendo in giro una classe politica al limite del credibile, strizzando l’occhio a riferimenti voluti, con personaggi di spicco della cosa pubblica alle prese con i propri vizi.

Stasera in tv, Un Natale a 5 stelle: la trama

La trama - Si sta avvicinando il Natale. Una delegazione politica italiana, con in testa il nostro Premier, è in visita ufficiale in Ungheria. Oltre agli impegni politici, il Premier intende passare, di nascosto, qualche ora lieta in compagnia di una giovane onorevole dell’opposizione in viaggio con la delegazione. Tutto sembra procedere per il meglio fino a quando i due maldestri amanti si ritrovano con un misterioso cadavere nella suite dell' hotel dove alloggiano. Per non finire nel turbine di uno scandalo, nel caso la cosa fosse scoperta, si affidano al prezioso aiuto del portaborse del Premier. Per loro sarà una giornata lunga e difficile, con improvvisi e ripetuti colpi di scena. La pellicola si caratterizza di tutti i cliché del genere senza farsi mancare un po’ di comicità becera. Risate assicurate, comunque, soprattutto grazie alle doti recitative degli interpreti.

Cast e curiosità

Un Natale a 5 stelle arriva al cinema nel 2018 con la regia di Marco Risi e la sceneggiatura di Enrico Vanzina, ispirato dalla commedia di Ray Cooney Out of Order. Il cast: Massimo Ghini è il premier Franco Rispoli e Paola Minaccioni è sua moglie Marisa. Martina Stella, è l’onorevole Giulia Rossi e Massimo Ciavarro è il geloso marito leghista. Ricky Memphis è Walter Bianchini, il segretario del presidente, mentre Riccardo Rossi è l’inviato de Le Iene. Nel film c’è anche Rocco Siffredi che interpreta se stesso. insomma, buona serata in leggerezza.