Name that tune, Pierpaolo Pretelli scherza su Giulia Salemi e l'omonimia con la cantante Silvia

Mercoledì 27 Aprile 2022, 10:36

Giulia Salemi conquista anche Name That Tune. Nella prima puntata del game show condotto da Fabio Balsamo e Ciro Priello, va in scena un simpatico siparietto tra Pierpaolo Pretelli e la cantante Silvia Salemi, tutto giocato sull’omonimia tra l’artista e Giulia Salemi. Ecco cosa è successo. Photo Credits: MNComm, Kikapress, per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, Ufficio Stampa Mediaset; Music: "Buddy" from Bensound.com

